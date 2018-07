«Mul on, jah, vallaga väike sõda,» tunnistas Laarmann, kes nagu paljud sealsed noored inimesed alaliselt kohapeal ei ela ning nägi juhtunut alles reisilt tagasi tulles. Kuigi kõnealune kuur asub riigi maal, on see olnud perekonna käsutuses sellest saadik, kui ta sovhoosi ajal Kamarale korteri sai. «Vanasti anti isegi materjal, et inimene saaks endale kuuri teha,» lausus Laarmann ja tõdes, et kuuril mingeid kuuluvuse dokumente tõesti pole nagu enamikul, mis külas ridamisi seisavad.