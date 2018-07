Põhja-Sakala vallavolikogu esimees Arnold Pastak ütles Sakalale mõne kuu eest, et kahe väikekooli sulgemise eelnõu lükatakse edasi sügiseni, kui alustatakse uue arengukava koostamist. Veel lisas Pastak siis, et tema hinnangul seisneb õppekohtade probleem laste arvus ja õppetöö korraldamisele kuluvas rahas. Suure-Jaani koolile tänavu jaanuaris tehtud analüüs näitas, et Tääksi õppekohas, kus on 13 kooli- ja 20 lasteaialast, läheb üks koht maksma 3193 eurot.