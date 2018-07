Ülekäigurajad Männimäel Riia maanteel. Vastus Sakala ummamuudu käsitlustele

Ajakirjandus on neljas võim, kes peab tegema oma tööd. Olen seda alati tunnustanud. Professionaalne ja vaba ajakirjandus on üks Eesti tugevusi.

Nii teeb oma tähtsat tööd ka maakonnaleht Sakala. Paraku läks ta sel korral üle piiri, rikkudes head ajakirjandustava. Seda on juhtunud varemgi. Ometi loodan, et meie hea koostöö jätkub.

TEEMA KÄSITLEMISE aluseks võeti minu 1. juuli kiri Viljandi linnavalitsusele ja linna liikluskomisjonile. See oli ettepanek asjaomastele.

Ajalehe peatoimetaja asetäitja Marko Suurmäe käsitlus oli mitmes kohas ebatõene, kaugel kirja rõhuasetustest. Kirja sisu oli ülekäiguraja asukoht ja lahendus, mitte valgusfoor. Viimane teema tõstatus seoses kujuneva liikluskorraldusega.

Mulle suhu pandud väited, nagu loo pealkirjas seisev «Riigikogulane küsib Riia maanteele kolmandat foori» ja sellestsamast artiklist loetav «Viljandi pikimale tänavale Riia maanteele uue ülekäiguraja tegemiseks riigieelarvest 10 000 eurot linnale toonud riigikogu liige Helmut Hallemaa on veendunud, et see vajaks ka foori», samuti sama päeva lehe juhtkirjas sedastatav «Ka neis küsimustes on Hallemaal oma selge seisukoht. Riigikogu liige ja linnavolinik leiab, et rajada tuleb fooriga ülekäigurada» ning laupäevase lehe kommentaaris seisev «Nüüd, kui selle rajamine on tema asjaajamise tulemusena teoks saamas, on ta veendunud, et see koht peab saama ka punase, kollase ja rohelise tulega reguleeritud», on sulaselged valed.

KUST TULEB SAKALA ja tema toimetajate veendumus, et Hallemaa on veendunud, mida nad siis tõe pähe levitavad? See on Marko Suurmäe veendumus sellest, mida ta tahtis näha ja mulle suhu pani.

Kaks päeva enne loo ilmutamist helistas Suurmägi mulle. Rõhutasin vähemalt kahel korral, et mingit kindlat valgusfoori soovi pole mina avaldanud ega avalda, vaid see on palve linnavalitsusele ja liikluskomisjonile asja väga põhjalikult kaaluda. Oma kirjas toon välja põhjuse: «Seda võib nõuda võimalike probleemide teke ülekäiguraja lähedaselt, Riia maantee 36 ja 34A vaheliselt teelt väljasõiduga.»

Suurmäe väitel tundub talle, et ma olevat veendunud foorivajaduses. Lükkasin selle kindlalt ümber. Lehest loeme aga midagi muud.

VAJA ON LEIDA sellele ülekäigurajale sobiv koht, mis paikneb ülekäimiseks kasutataval alal või selle läheduses ning kus väljasõidud mõlemalt Riia maantee poolelt ei oleks häiritud või takistatud. Koostöös oleme sellise variandi poole teel, sisuliselt selle leidnud ja otsustanud. Ülekäigurada tuleb Riia maantee kahe peale- või mahasõidu vahele. Hõlbustuvad ka vasakpöörded.

Koos rajatavaga hakkab sellel tuiksoonel olema kaheksa ülekäigurada. Vaevalt saab see üks vajalik ja praegu puudu olev rada autodega liiklejate olukorda hullemaks muuta.