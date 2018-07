Juhtkiri. Valus meeldetuletus

Täiesti ettenägematul moel saabuva surma ees oleme kõik ühtviisi kaitsetud, ent ei ole saladus, et kui saatuslikule hetkele eelnes kas või pisikese riski võtmine, on suur tõenäosus, et asi puudutab üht või mitut noort inimest. Teisisõnu: ehkki meie elutingimused on palju paremaks läinud, meditsiin kõvasti arenenud ja ühiskonna suhtumine turvalisusesse muutunud, tuleb kahjuks ikkagi ette, et mehed, aga ka naised lahkuvad siit ilmast enne õiget aega. Läinud nädalavahetus tuletas seda valusalt meelde.