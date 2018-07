Kogu ralli kulges suuresti Toyota Gazoo Racing WRC meeskonna sõitjate Ott Tänaku ja Martin Järveoja juhtimisel. Avapäeva 11 kiiruskatsest võitsid nad kaheksa ning jätkasid enesekindlalt ka teisel päeval, mil võitsid viiest katsest kolm. Enne viimast katset oli Tänakul ja Järveojal teiste ees piisavalt suur edu, et Elva tänavatel kodupublikule korralik show püsti panna. Finišis oli nende edu meeskonna Hyundai Motorsport sõitjate Hayden Paddoni ja Seb Marshalli (Hyundai i20 Coupe WRC) ees 59,16 sekundit.