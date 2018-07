Viljandimaa kutsekoolides on täitunud pooled õppekohad

Olustvere teenindus- ja majanduskooli õppeosakonna sekretär Helme Uusen rääkis, et vastuvõtt nende päevaõppesse on avatud 17. augustini. Kõige rohkem avaldusi on tänavu nagu ka eelmistel aastatel laekunud põllumajandustöötaja eriaalale põhihariduse baasil. Seni on toodud õppekavale tema sõnul laekunud 30 avaldust, kuid kool on valmis oma populaarseimale õppekavale vastu võtma kaks õppegruppi ehk ligi 55 õppurit.

Kui palju avaldusi Olustvere teenindus- ja majanduskoolile kokku on laekunud, on Uuseni kommentaari kohaselt veel vara öelda, sest lisaks vastuvõtule päevasesse õppesse on avatud ka sessioonõppe vastuvõtt kuni 14. septembrini.

Eilse seisuga oli Viljandi kutseõppekeskusele laekunud 620 võimalikule õppekohale 325 avaldust, millega Viljandi kutseõppekeskuse õppejuht Helen Roosileht oli rahul. "Põhierialad, mis on käigus olnud, kuid pole eelnevatel aastatel avanenud, avanevad nüüd taas," sõnas ta ning rõhutas, et eriti hea meel oli tal selle üle, et täitus hoone tehnosüsteemide ehituse õppekava.

Olustveres on sama seis nagu eelnevatel aastatel

Helme Uusen kinnitas Viljandi kutseõppekeskusega sarnast tendentsi, kus praeguseks on ainult pooled õppekohad täitunud, sest sessioonõppes on tema hinnangul hästi palju põllumajandusvaldkonna õppesuundi. "Eelmiste aastate kogemus on näidanud, et põllumehed tõstavad septembris korraks silmad kalendrisse, kui nad saavad aru, et avalduste esitamise lõpptähtaeg hakkab lähenema," tõdes Uusen ja täpsustas, et siis laekubki enamus sessioonõppe avaldusi.

Praeguse seisuga on Uuseni sõnade kohaselt moodustab sessioonõppes osalejate arv umbes kaks kolmandikku õppurite koguarvust. "Pigem tulevad siia joogitehnoloogid või toidutehnoloogid, kellel on oma väiketööstus juba olemas," tähendas Uusen ja lisas, et nad tulevad pigem lisateadmisi saama. Sessioo- ehk kaugõppe puhul Olustvere teenindus- ja majanduskool Uuseni sõnul tööturule uusi töötajaid väga ei produtseeri.

Kõige ebapopulaarsemate aladena tõi ta välja kokanduse ja maaturismi erialad, kuhu hetkeseisuga on esitatud vastavalt neli ja viis avaldust. Kohti on mõlemale õppekavale on 20. "Samal ajal eelmisel aastal oli sama seis," toonitas Uusen ja põhjendas, et kokandust on võimalik õppida ligi kümnes koolis üle Eesti. Ta selgitas, et noortel on seeläbi valitava kooli osas rohkem võimalusi ning avalduste arv ei ole tegelikult väike eriala ebapopulaarsuse tõttu. "Noortel on muuseas võimalik kooli valik tulenevalt kodukoha lähedusest teha."

Uuseni jutu järgi oli juba eelmisel aastal võimalik märgata, et põhihariduse omandanud õpilastel puudub huvi toiduainete töötlemise eriala vastu. Siiski läheb tema kinnitusel antud eriala käima sessioonõppe vormis.

Kutseõppekeskus kaotab mõne eriala päevaõppe

"Meil on uusi õppekavasid tulemas, sügisel kuulutame ka neid välja," rääkis Roosileht uutest kaugõppepõhistest erialadest.

Päevaõpe on Viljandi kutseõppekeskuses tema ütlusi mööda kindlasti suuremas mahus. "Nii on kujunenud, kerged traditsioonid," ütles Roosileht. Õppekavadel, kuhu on avalduse sisse andnud ainult üks inimene, saab olema Roosilehe sõnul see aasta teine saatus. "Proovisime juuli alguseks aru saada, kui palju meil neid inimesi on. Kui on vähemalt üks inimene, siis loodame ja hoiame teema lahti, sest suvel inimesed veel mõtlevad ja plaanivad," kõneles Roosileht, kuid möönis, et abikoka õppekava Olustveres see aasta ei avata. Selle asemele loodi tema sõnutsi alternatiivne köögiabilise õppekavana, kuhu on laekunud kaheksale kohale viis avaldust.