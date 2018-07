Viljandimaal on suur puudus kokkadest ja õmblejatest

Töötukassa koostab kaks korda aastas tööjõuvajaduse baromeetrit, millega prognoositakse, millistel ametialadel on tööturul tööjõu ülejääk, puudus või tasakaal.

Viljandimaa viimatised hindamise tulemused näitavad, et parajasti on kõige suurem puudus kokkadest ja õmblejatest ning sotsiaalsektoris hooldajatest ja tegevusjuhendajatest. Peamised põhjused on mittestandardne tööaeg, loodetakse kõrgemat palka, kui tööandja on valmis maksma, ning transpordimured. Samal ajal on aga näiteks üle raamatupidajaid ning sekretäre-asjaajajaid.

Töötukassa roll töötuse ennetamises on aasta-aastalt suurenenud. Põhjuseid, miks inimene töötuks jääb, on mitu, samal ajal kurdavad tööandjad, et sobivate oskustega töötajaid on keeruline leida. Seega on üha olulisem, et tööotsijad oleksid valmis õppima ja tööandjad toetaksid töötajaid õppimise ajal.

Baromeeter prognoosib lühiajalist tööjõuvajadust ametite kaupa ning annab tööandjatele ja tööotsijatele ülevaate, millises piirkonnas ja valdkonnas on tööjõu nõudlus kõige suurem ning millistel ametialadel on tööjõu ülejääk, puudujääk või valitseb tasakaal. Lisaks täiendab baromeetri prognoos majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja Kutsekoja pikaajalisi kogu Eestit hõlmavaid tööjõuvajaduse prognoose. Tööjõuvajaduse prognoosi koostavad töötukassa maakondlikud osakonnad, kaasates vajaduse korral ka teisi eksperte.