Galerii. Olustveres selgus Eesti kolmevõistluse meister

Võisteldi kolmes arvestuses. CIC1* tasemel pakkusid kohalikele ratsanikele konkurentsi Soome sportlased, kelle seas oli ka tänavune Soome kolmevõistluse meister Tuija Rosenqvist. Tema näitas juba esimesel alal head taset ja asus koolisõidus juhtpositsioonile hobusega New Orleans, võttes krossile kaasa 30 miinuspunkti, vahendab uudist Eesti ratsaspordi liidu pressiteenistus.

Laupäevast krossi ootasid põnevusega nii võistlejad kui korraldajad, kellele see oli tõehetk, kui head tööd tehtud on. Kross läks üsna hästi ja rada nõudis nii hobustelt kui sportlastelt keskendumist. Rahvusvahelises arvestuses senine liider rajal ei eksinud ja nii olid Tuija Rosenqvist ja New Orleans esikohal ka pärast krossi. Eesti meistrivõistluste arvestuses liider aga muutus. Kahjuks langes Aldo Kanepi kukkumise tõttu krossil võistlusest välja ja liidripositsiooni võttis üle Jaagup Kallas (Saare RK) hobusel Aspirin. Rahvuslikus klassis tegi mõlema hobusega väga ilusa sõidu Erkki Hõim, kes säilitas pärast kaht ala liidrikoha.