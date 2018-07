Sõpruskonna ülitraagiline nädalavahetus: üks mees hukkus Viljandis, kaks Ukrainas

Seda, et kõik hukkunud mehed olid pärit ühest sõpruskonnast, võis välja lugeda sotsiaalmeedias leinavate sõprade järelehüüetest. Üks sõber, kes samuti kolme meest korraga mälestas, ütles Sakalale, et pole praegu võimeline sellest rääkima, sest kaotas ühe ööpäeva jooksul korraga kolm sõpra. Mees kinnitas, et kõik surma saanud mehed olid omavahel sõbrad. Ta lisas, et Ukrainas hukka saanud sõprade kohta tal rohkem infot pole, aga teadaolevalt toimus seal poissmeestepidu.

Politsei pressiesindaja Kerly Virk kinnitas, et kuurortlinna Odessa hotellist surnuna leitud mehed olid tõepoolest Viljandist. Lisaks sellele, et kahe mehe eluküünal oli kustunud, on kolmas pressiesindaja sõnul kriitilises seisus haiglas. Kuigi Viljandi politsei on lähedastele surmateate edastanud, ei saa uurimise kohta Eesti politsei lähemalt andmeid avaldada – Virk märkis, et seda saab teha Ukraina politsei.