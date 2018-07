Rannavalvur jälgis uppunud mehe vettekukkumise ajal ujuvate laste ohutust

„Ühel hetkel kuulis ta kolksatust, vette kukkumist ning appikarjet,” vahendas G4S kommunikatsioonijuht Reimo Raja laupäeva õhtul kell 20-st alates ainsana rannas valvurina olnud mehe juttu. Hüppetorni juurde joostes helistas vetelpäästja häirekeskusele ja teavitas õnnetusest. Torni juures valitses aga esmalt suur segadus. „Kui rannavalvurile näidati, kus inimene vee alla vajus, aga kannatanut enam näha polnud, siis oli selge, et ilma erivarustuseta inimest välja ei too,” nentis Raja. Vetelpäästjal on Viljandis vaid pinnalt päästmise võimekus. Vesi on aga järves selles kohas 6-7 meetrit sügav ja nähtavus kuni meeter.