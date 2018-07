Võhma laadale sõitis tavapärasest kaks korda rohkem kaupmehi

„Ma ei saa küll öelda, et me oleksime kaupmehi kuidagi eriliselt otsimas käinud. Pigem leidsid nemad meid,” sõnas Võhma linnapäevade ja Kesk-Eesti laada peakorraldaja Evelyn Härm. Ta tunnistas, et edu üle on kogu Võhmal väga suur rõõm. „Tegelikult on praegu suuri laatasid Eestis veel, aga ju on siis Võhma suutnud endale aastatega nime teha,” pakkus Härm, kes on korraldusmeeskonnas kolmandat aastat ning peakorraldajana ametis üsna värskelt.

Kui kauplejad reedel kohale tulid, oli korraldajatel pisut muret, et kuidas kõik kenasti ära mahutada. Vaja oli lausa lisageneraatorit, et kõigile kaupmeestele elekter tagada. Laupäeva ennelõunal oli aga Härmi sõnul kõik hästi, oli müüjaid ja ostjaid ning neid, kes laval toimuvale kaasa elasid.

Reede õhtul möllas aga Võhma endise raekoja ja nüüdse Põhja-Sakala valla Võhma teenusekeskuse hoone kõrval asuva lava ees pisut alla 1000 inimese. „800−900 inimest oli kohal,” pakkus Härm. Laval olid teineteise järel Justament ja Shanon. Just nooremale publikule mõeldud Shanon pani lavaesise uhkelt hüppama ja tantsima.

Reede õhtul kogunes Shanonit Võhmasse kuulama 800−900 piletiga pealtvaatajat. FOTO: Erakogu

Kesk-Eesti laata korraldas varem Võhma linnavalitsus ning sellega olid seotud kõik linna ametnikud ning allasutuste töötajad. Nüüd on korraldaja Põhja-Sakala vald ning Härm nentis, et meeskonda on keerulisem kokku saada. „Ma isegi töötan suurema osa ajast Suure-Jaanis ning Võhmasse nii tihti ei satu,” tunnistas ta. Õigel hetkel suudeti siiski vajalikud inimesed kokku saada ning kõik sai tehtud.

Kui ettevõtmine jääb kahjumisse, siis katab kulu Põhja-Sakala vald. Härm oli aga lootusrikas, et ehk õnnestub laadaga hoopis vallale pisut tulu teenida. „Eks tibusid loeme õhtul,” arvas ta. „Aga kui laupäeva õhtul on ka samapalju inimesi kui laupäeval, siis oleme kindlasti plussis.”

Samas tunnistas ta isegi, et laupäeva õhtul, kui Võhmas on laval ansamblid Sinu Naine ja Hellad Velled ning meeste sõutantsutrupp VäntWõllid, võib publikut napimaks jääda, sest samal ajal on paarikümne kilomeetri kaugusel Põltsamaa lossihoovis suveõhtu staaride kontsert, kus esinevad Karl-Erik Taukar, Tanel Padar ja Smilers. „Aga eks need bändid on erinevale publikule ja ehk jätkub meilegi,” lootis Härm.