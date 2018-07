Vajé Notafel – transameestest peaesinejateks

Esinemiskoht on laupäeva õhtul Koidu seltsimajas ning tegemist on tänavu 26. korda peetava Notafe festivali lõpetamisega. „Nii poppi polegi meil ehk varem olnud,” tunnistas Notafe peakorraldaja Eve Noormets, vastates küsimusele, kas pigem tantsulise liikumise festivalina tuntud Notafel on ka varem popmuusika tegevad ansambleid esinenud.