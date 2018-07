Päikeseenergia kasutamine on maailmas viimaste aastatega tohutult arenenud, sama on juhtunud ka Eestis. Tänu tehnoloogia konkurentsivõime kasvule on päikesepaneelid aastatega mitu korda odavnenud ja nüüdseks on Eesti suurima jaotusvõrguettevõtte Elektrilevi võrgus töötavaid päikeseelektrijaamu üle 1300. Näiteks aprilliga võrreldes on võrku liidetud päikeseelektrijaamade arv kasvanud rohkem kui 300 võrra.