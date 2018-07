Kui Laidoneri plats 8 maja oli aastaid üks kesklinna suuremaid häbiplekke, siis nüüd kuulub see taas Viljandi ilusamate ja tähelepanuväärsemate ehitiste hulka. Kokkuvõttes võib siiski öelda, et enamikul neist majadest on sama omanik ja nende seisukord on endiselt nukker. 17 majast üks on maha lammutatud ja mõni on seniajani müügis. Üksikud õnnelikud on leidnud uue omaniku ja saanud lootuse tondilosside nimekirjast pääseda.