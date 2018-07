See lugu oli niisiis kõige populaarsem. Teine koht ei kuulunud aga paberlehe esikülge katvale artiklile, milles sedastati, et Mulgimaa Pajumäe talu on saanud valmis uue meierei ja piilub välisturgude poole. Ei kuulunud artiklile, milles oli juttu sellest, et Viljandi linna Eesti Kontserdile tehtud rahaeraldus riivab kohalikke kultuurikorraldajaid. Ega ka artiklile viie lapse emast, kes sai gümnaasiumi lõputunnistuse eakaaslastest 20 aastat hiljem. Hoopis teadaanne, et Viljandisse Reinu tee äärde planeeritakse kiirtoidukohta, pani lugejaid usinasti hiirenuppu klõpsama.