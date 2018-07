Tartu ülikool avalikustas vastuvõetute nimekirjad  

Üliõpilaskandidaadid saavad kontrollida oma vastuvõtuotsust ning kohta pingereas SAIS-i kasutajakontolt. Lisaks tasub üle vaadata SAIS-i kontole saadetud teated. «Automaatsed teated avaldustega tehtud toimingute kohta saadetakse ka üliõpilaskandidaadi e-posti aadressil. Kahjuks on igal aastal omajagu juhtumeid, kus kandidaat ei saa vastuvõtuotsust kätte, sest e-posti aadress on SAIS-is valesti sisestatud või on teade läinud rämpskirjade hulka,» lisas Kaldma ja selgitas, et kui kandidaat leiab vastuvõtuteate liiga hilja, on tõenäoline, et tema õppekohta on pakutud juba järgmisele kandidaadile ja vastuvõtuotsust ennistada ei saa.