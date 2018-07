Vaba mõte. Lõputu sünnipäev

Loomulikult, Eesti on väike ja väga tubli, aga kas tähistamine siiski natuke liiga pikale ei lähe? Iga päev toob endaga teateid, et üks või teine ettevõtmine on pühendatud EV100-le ja seetõttu eriliselt tähtis. Nii koguneb neid sadu, kui mitte tuhandeid. Loomulikult ei ole põhjust kahelda kingitusetegijate siiruses ja heades kavatsustes. Ent kui tuleb üleskutse koguda 100 tonni komposti ja kinkida see sümboolselt riigile, siis, peab tunnistama, on ainet mõtlemiseks. Kompost on väga vajalik, iga aiapidaja teab seda, kuid miks siis mitte juba 100 tonni sitta? See on samuti kuldaväärt väetis. Aga kas just pidupäevakingitus?