Kristo Subi: võidab see, kes hüppe eel vähem maha pidurdab

Stardis on kolme WRC meeskonna sõitjad: Ott Tänak ja Martin Järveoja (Toyota Yaris WRC), Hayden Paddon ja Seb Marshall (Hyundai i20 Coupe WRC) ning Craig Breen ja Scott Martin (Citroen C3 WRC). Kokku registreerus võistlusele 103 meeskonda, nende hulgas viis WRC autot, 10 R5 klassi autot, neli Proto klassi autot ja 12 R2 klassi autot.

Viljandimaa sõitjatest on stardinimekirjas Kristo ja Raido Subi, kes stardivad võistlusklassis EMV5 Honda Civicuga, mis kannab nubrit 49. Veoautosid läheb starti 13 ja numbriga 100 sõidavad nende seas Võhmast pärit autosportlased Joel Lindmets ja Nele Helü.

Kristo Subi läheb oma sõnul eelkõige sõitu nautima ning võitlema oma masinaklassi võidu nimel. «Seda, kui palju meie masinaklassis startijaid on, pole ma vaadanud. Läheme nii või naa endast parimat andma,» kõneles Abja kandist pärit autosportlane.

Mitmekordne oma masinaklassi riigi meister tõdes, et Otepää rajad on talle küll tuttavad, aga tänavu on väiksematel masinaklassidel väga-väga keeruline. «Rallis on nii, et trampliinidel ja hüpetel tavaliselt võistlusi ei võideta, aga tänavu tundub just väiksemates klassides vastupidine olukord tulema,» teatas Kristo Subi enne reedehommikust proovikatset ning nentis, et tuleb väga keeruline ralli.

«Hüpped on katsetel aetud väga pikaks. Kui WRC ja R5 klassi masinatel pole nende läbimisega probleeme, siis teistest klassides võidab see, kes julgeb hüppe eel vähem maha pidurdada ja sealjuures auto terveks jätta,» arutles suurte kogemustega rallisõitja.

Ralli korraldajad panevad võistluse publikule ja kõigile liiklejatele südamele, et nad oleksid ettevaatlikud ja kannatlikud. «Oleme paigaldanud ajutised liiklus- ja parkimismärgid ning palume neist kinni pidada,» lausus Margus Kiiver.

Võistluse meediapealik lisas, et parim vahend ralli planeerimiseks pealtvaatajale on ralliprogramm, mis ilmus 4. juuli Autolehe vahel. Seal on katsete kaardid, iseloomustused ja kõik muu vajalik. Autoleht on müügil üle Eesti ligi 700 müügipunktis, sealhulgas Circle K jaamades ning kohapeal Sportlandi rallipoe telkides.

Rallipassid ja Nyusha kontserdi pääsmed on müügil Circle K jaamades üle Eesti. Fännitooted on piiratud valikus müügil Circle K jaamades ning kogu valikus kõikjal kohapeal Sportland rallipoe telkides.

«Shell Helix Rally Estonia» ametlik ralliraadio on Kuku raadio. Ralliraadio on eetris reedest ja levib Tartus sagedusel 104,2 ning Otepääl 91,8 megahertsi. Samuti saab ralliraadiot kuulata internetis aadressil http://player.kuku.postimees.ee/ralliraadio. Ralli ava- ja lõputseremoonia on Tartus raekoja platsil. Ralli kiiruskatsed algavad laupäeval. Tartus sõidetakse üks publikukatse. Otepää ja Tehvandi spordikeskus on taas ralli tehniline keskus, kus asub nii hooldusala kui ralli juhtimiskeskus. Elvas sõidetakse samuti publikukatse, mis on võistluse viimane kiiruskatse. Kokku on kavas 16 kiiruskatset kogupikkusega 146,04 kilomeetrit.