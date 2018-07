Eesti noorte sissetulekud on aastaga kõvasti kasvanud

Ainult ühe aastaga on kuus 500–800 eurot teenivate noorte osa kasvanud 10 protsenti, 800–1200 eurot teenivate noorte arv aga seitse protsenti. Suurenenud on ka töötavate, samuti aga õppivate ja töötavate noorte osa ning viimased on kõige optimistlikumad oma tulevase sissetuleku suuruse suhtes.

SEB innovatsioonijuht Siim Lepiski sõnul selgus uuringus, et üle poole tööturule sisenevatest noortest on veendunud, et nende kuusissetulek on viie aasta perspektiivis vähemalt 1500 eurot. Veerand küsitletutest on veendunud, et saavad teenida ka rohkem kui 2000 eurot kuus.

«Ootused on üsna optimistlikud ja need põhinevad praegusel majanduskasvul kui ka soodsatel võimalustel väikesteks lisatöödeks ja ettevõtluseks. Samas ei tohi unustada, et tõelise rikkuse, efektiivsuse ja arengu vedajad on meie ajal eelkõige ettevõtted ja selle kultuuri soodustamine meie noorte seas ongi suurim investeering nende jõukasse tulevikku,» selgitas Lepisk.