Tähed tõid randa elevust

Juba traditsiooniks kujunenud suvise rannalaagri juhendaja on Eesti rahvusnaiskonna Viljandist pärit mängija Anu Ennok.

«Meil on olnud siin päris töökalt tore,» lausus ta.

Ennoki sõnul on esmaspäevast peale liival võrkpalli- ja rannavõrkpallitõdesid uurinud ning neid praktiliste harjutuste abil kinnistanud 35 noort. Enamikus on nad tütarlapsed, aga on ka kaks poissi Abjast.