Mida arvavad Viljandis käinud džässmuusikud Eesti popmuusikast?

Viljandi kultuuriakadeemia korraldas eelmisel nädalal rahvusvahelise džässikoolide võrgustiku (International Association of School of Jazz, IASJ) liikmena koolide kohtumise, mis tõi siia ligi sada välismaist džässmuusikut. Sakala nabis kinni neist kolm, USA Texase osariigist pärit trummari Marco Salinase, Portugalist pärit Luisa Caseino ning Itaalia muusiku ja õppejõu Massimo Cavalli, et küsida, mida nad Eesti popmuusikast arvavad. Külalistele pakuti kuulamiseks laule, mille Eesti Ekspress on esile tõstnud kui meie tipp-40.