Statistikaameti juhtivanalüütikul Mihkel Servinskil on käsil järgmise, aastast 2019 kehtima hakkava Viljandimaa arengustrateegia kokkukirjutamine. Ta tõdeb, et see tuleb samamoodi Eesti Vabariigi põhiseaduse mõttest tõukuv dokument, nagu on olnud seni, kuid varasemast enam pööratakse tähelepanu näiteks tervisega seonduvale.