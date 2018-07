Linnavalitsus ootab stipendiumitaotlusi

Nimelised kõrghariduse aastastipendiumid on mõeldud Viljandist kõrgemasse õppeasutusse õppima läinud ning hästi õppivate üliõpilaste tunnustamiseks ja õpingute jätkamiseks. Ühe stipendiumi suurus on 1000 eurot ja see makstakse välja kümne kuu jooksul võrdsete osadena. Stipendiume on kokku kümme: