ÄRA MAGA MAHA: Viis kontserti, mida kindla peale Viljandi folgil kuulata!

Bombino on tänavuse festivali üks ägedamatest esinejatest. Oleme neid juba ammu näha tahtnud ja ka Viljandisse kutsunud ning nüüd on unistus täitunud. Kõrbebluus on üks huvitavamaid pärimusmuusika stiile üldse ja Bombino ise on tohutult karismaatiline. Elamus garanteeritud!

Kiharakolmio on ehe Soome tantsumuss! Lõõtsamängija Antti Paalanen on paljude Eesti lõõtsatõmbajate eeskuju, ka folgi programmipealik Tarmo Noormaa kuulab teda alati huviga. Soome trio on laval vaba ja humoorikas ning kontsert annab mõnusa emotsionaalse laengu pikaks ajaks.

Kolm tüüpi on kooslus, kus kohtuvad kolm parimat regilaulu eestlauljat ning panevad vanad laulud elama ja hinge puudutama. Veelgi enam, kindlasti panevad nad kõiki kaasa laulma! Täiesti ehe ja päris-päris pärimusmuusika kontsert, mis jätab kõik kuulajad kauaks ka ise ümisema. Tulge kaasa laulma!

Maarja Nuut & Ruum on üks uhketest eriproduktsioonidest, mida folgil näha saab. Kaevumäe lava täidetakse harukordse valgusprojektsiooniga, helitehnik tuleb kohale Saksamaalt ning kirss tordil on võimalus tutvuda kauaoodatud uue albumi materjaliga.

Hindrikus, Krüsban ja Leitham on kõige ägedamad ja vaimukamad lõõtsamehed. Need noored mehed on sündinud lõõts põlvedel ning nende oskus uut ja vana ühendada võtab pisara silma.