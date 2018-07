Eelmisel aastal, kui Bonifatiuse gild korraldas keskaja päevi esimest korda, käis neil umbes 2500 inimest. Tänavu loodavad korraldajad näha poole rohkem huvilisi, sest peakorraldaja Kätrin Hanschmidti sõnul on sel aastal rohkem reklaami tehtud ning ka korraldusmeeskond on suurem. Ühtlasi on ürituse vastu suurt huvi tuntud sotsiaalmeedias.