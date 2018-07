Karksi-Nuia kultuurikeskuse juhataja Kai Kannistu sõnul tekkis idee läinud nädalavahetusel peetud kodukandipäevade ajal, kui väliekraanilt näidati filmi ning rahvas tuli varem sadanud vihmast hoolimata ikkagi vaatama. «Pärast filmi siis arutasime, et seda võiks korrata, ja siis kohe tuli meelde, et nädala pärast on ju jalgpalli maailmameistrivõistluste finaal.»