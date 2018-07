Koidu seltsimajas astus reede õhtul esimest korda Viljandi publiku ette Nublu, kes on Eesti muusikamaastikul alles hiljuti kanda kinnitanud, ent hõivanud juba muusika­edetabelite tipukohad. Üks tema firmamärke on anonüümsus: tema päris nimi, vanus, elukoht ja suhteseis on jäänud avalikkuse eest varjatuks. Nii kannab ta ka laividel alati mõnd nägu varjavat eset.