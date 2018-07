"Me ootame, et meie kava ja esinejad on sama head või veel paremad, kui nad olid sellel hetkel, kui me nad välja valisime. Me tegeleme asjaga, mis on meile südamelähedane, ja tahame pakkuda inimestele parimat elamust," avaldas festivali korraldaja Aivar Trallmann enda ja teiste korraldajate ootuseid.