Kümnendikul varastatud sõidukest on kasko

Kindlustusseltside liidu juhatuse liikme Andres Piirsalu sõnul on Eestis ligi pooltel sõidukitest kaskokindlustus. «Eelmise kolme aasta jooksul on toimunud iga kolmanda sõidukiga kaskokindlustuse juhtum ning aastas on kokku ligi 60 000 juhtumit. Selle teabe taustal võib öelda, et vargused moodustavad vaid väikese osa kaskokindlustuse juhtumite üldarvust. Märkimisväärne osa sõidukivargustest leiab aset välismaal, mistõttu peaksid autoomanikud reisil olema eriti ettevaatlikud,» kõneles ta.