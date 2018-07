Maksu- ja tolliamet alustas ümbrikupalgavastast teavituskampaaniat  

MTA peadirektori Valdur Laidi sõnul saab Eesti riik toimida vaid tänu ausatele maksumaksjatele, sest tänu neile on ühiskonnas hüved, mida kõik saavad kasutada.

«Tänu ausatele maksumaksjatele on meil Eestis haiglad, koolid, maanteed, pension ja turvaline elu,» ütles Laid pressiteate vahendusel.

«Seekord on ümbrikupalgavastase kampaania eesmärk tunnustada suuremat osa maksumaksjatest, kes teadlikult panustab ühiskonda, ja tänada neid, et saame ühiselt kasutada Eesti riigi pakutavaid teenuseid,» lisas Laid.

Konjunktuuriinstituudi uuringu järgi oli ümbrikupalga maksmisega tekitatud kahju 2017. aastal kokku 149 miljonit eurot. Valdur Laid nentis, et kuigi sama uuringu järgi on täielikult ümbrikupalka saavate inimeste arv vähenenud, soovitakse suurendada teadlikkust, et ka osalise ümbrikupalga saajad kasutavad ühiskonna hüvesid teiste kulul.