Purjus mehe päästeaktsioon lõppes elukaaslase kõrval arestikambris

Juhtum sai alguse reedel kella 14 ajal, kui politsei sai teate ühelt tähelepanelikult inimesel, et Suure-Jaani lähistel liigub auto, mille juht võib olla joobes. Politsei pidas sõiduki kinni ning veendus, et selle roolis olnud 52-aastane naine on alkoholi tarvitanud. Ta kõrvaldati juhtimiselt ning viidi kriminaalmenetluse toiminguteks Viljandi politseimajja.

Vaid pool tundi hiljem sai politsei uue teate, et Suure-Jaanis istus nüüd teise sõiduki rooli mees, kepole juhiluba, aga võib olla ka joobes. Patrull pidas temagi kinni ning kontrollimisel selgus, et 59aastane mees oli purjus. Politseijaoskonnas selgus, et kinnipeetud on elukaaslased ning pärast naise kinnipidamist otsustas purjus mees oma sõnul Suure-Jaanist Viljandi politseimajja elukaaslasele järele sõita.