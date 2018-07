Seiklejavööd jahtivatele inglise skautidele jättis Viljandi suurepärase mulje

"See selgitab nii paljut!" hõiskasid briti noored, kui nad kuulsid ajakirjanikult, et Viljandit nimetatakse Eesti kultuuripealinnaks. Nad kinnitasid, et linn, kuhu nad sattusid tänu sellele, et see jäi neile kaardi peal silma, on jätnud neile väga hea mulje.