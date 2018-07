Anonüümsust säilitav Eesti kuumim artist Nublu tõmbas Viljandi publiku täiega kaasa

Publiku ootusärevus oli enne Nublu ülesastumist selgesti tajutav ja isegi kuuldav. Kui soojendaja artist, samuti üks Eesti räppar, ütles pärast «veel ühte lugu», et tal on üks lugu veel, kostis saalist «Mine p...e!».

Tõe huvides tuleb märkida, et kui too lugu käima läks, nõtkus inimmass siiski kaasa. Tagantjärele saab aga kinnitada, et see ei olnud võrreldav sellega, mis edasi tuli.