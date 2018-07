Seekordses Sakala stuudios on juttu tasuta maakonnaliinidest. Jah, jälle. Aga põhjust selleks on, sest enam ei pea teoretiseerima, vaid saab analüüsida, mida praktiseerimise esimene nädal on näidanud. Täpselt seda arvamustoimetaja Karl-Eduard Salumäe ja kultuurireporter Margus Haav teevadki.