Kremli meelepaha põhjustas see, et enne jaanipäeva paigaldas Eesti Sõjameeste Sakala Ühing Mustlasse tahvli, mälestamaks kõige kuulsamat teises maailmasõjas sakslaste poolel võidelnud eestlast Alfons Rebast, ning sellel kohaliku kiviraiduri Kalev Pehme tehtud plaadil on Rebane kujutatud ­SS-i mundris, mille varrukal on Eesti vapp.