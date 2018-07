Nädala avamine. Paras aeg kivi panna

30 aastat on täpselt selline aeg, mis on ühtepidi vaadatuna väga pikk ja teistpidi eimiski. Paljud meie seas olevad inimesed olid 1988. aastal tööealised, täpselt nagu praegugi, samas kui näiteks mina polnud veel sündinudki. Ent enne kui mind nooreks poisikeseks nimetatakse, olgu märgitud, et tänavu sügisel lähevad kooli lapsed, kes sündisid siis, kui ma Sakala arvamustoimetajana töötamist alustasin.