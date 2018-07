Ehitusplatsil ei tohiks ilma kiivrita midagi teha olla, ent päris elus kipuvad asjad pahatihti teistmoodi käima. Aeg-ajalt tabavad inspektorid turvavarustuseta ehitajad teolt. Siis käib sinna juurde umbes selline jutt, et tavaliselt püsib kiiver peas nagu Lego mehikesel, aga näe – just nüüd, kui kontrollija tuli, trehvas teisiti olema.

Kui töömees on avameelsem, võib ta tunnistada, et ei kanna kiivrit seepärast, et muidu hakkavad teised naerma. Midagi ju ei juhtu.