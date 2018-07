Linnapeaga Viljandi ratturi elu avastamas

Viljandi linnapea tunneb end jalgrattaga sõites kui kilpkonn Viljandi järves, sest ta on seda juba aastaid teinud.

Viljandi linnapead Madis Timpsonit võib üsna tihti silmata, triiksärk seljas, kingad jalas, kondimootoriga raekoja poole tuhisemas. Ta elab Paalalinnas, käib tööl ja ajab muid asju nii palju kui võimalik auto asemel rattaga ning leiab, et kuigi tänavaaukudest just puudust pole, on Viljandis ratturina liigelda superluks.