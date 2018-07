Pühapäeval algab viies «Craft Camp»

«Craft Campi» peakorraldaja Marit Külv ütles pressiteate vahenduse, et üksikud vaprad osalejad on laagris käinud juba neli või viis suve järjest. «Välja on kujunenud püsikülastajad, kellele Eesti kultuur ja käsitöö on südamelähedased. Mitu osalejat on juba jaanipäevast alates Viljandis kudumissümpoosionil ning avastavad vahepeal omal käel Eestit,» kõneles Külv. Enamik osalejaid on Euroopast, iseäranis just Põhjamaadest, kuid rahvast on ka kaugematest paikadest nagu Jaapan ja Bangladesh.