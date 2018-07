«Kas ehitus 1. oktoobriks valmis saab, ei julge ma siiski lubada. Tähtaega ei ole seni pikendatud, küll aga vaatame asjad üle augustis. Ehitaja pingutab, et objekti tähtajaks valmis saada. Samas on meile kvaliteet tähtis ja selles me allahindlust teha ei lase,» rääkis vallavanem.