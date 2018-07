Viljandi ühingud saavad annetajatelt 19 arvutit

Vaata Maailma, Swedbank ja Tieto Estonia annetavad üle Eesti 1000 vähe kasutatud äriklassi arvutit, millest 19 saavad endale Viljandis tegutsevad mittetulundusühingud Singel Kodu, Päevakeskus Vinger, Viljandimaa Puuetega Inimeste Nõukoda, Töötoad ja Viljandi Pensionäride Liit.

Swedbankis kasutusel olnud töökorras Lenovo äriklassi arvutid jõuavad Vaata Maailma abiga üle kogu Eesti kogukonnakeskustesse, raamatukogudesse ja huviringidesse. Eesmärk on noorte ja täiskasvanute digipädevusi toetada ja arendada. See on teadaolevalt seni suurim kasutatud arvutite annetamine Eestis.

Viljandi linnapea Madis Timpson avaldas heameelt, et eraettevõtted Viljandi mittetulundusühinguid sel moel toetavad. «Suurele pangale võib paar aastat kasutuses olnud arvuti juba vana olla, kuid meie mittetulundusühingutele on need kindlasti väga vajalikud töövahendid.»

Linnapea lisas, et era-, avaliku ja mittetulundussektori tihe koostöö on vaba ühiskonna ainuvõimalik toimimisviis.