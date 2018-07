Sellesse kohta, kuhu Helmut Hallemaa arvates peaks septembriks uus ülekäigurada tulema, on Männimäe inimesed aastate jooksul juba raja sisse tallanud.

Viljandi pikimale tänavale Riia maanteele uue ülekäiguraja tegemiseks riigieelarvest 10 000 eurot linnale toonud riigikogu liige Helmut Hallemaa on veendunud, et see vajaks ka foori, kuid linnajuhid pole nõus mõnesajameetrisele lõigule kolmandat foori paigaldama.