Hotelli ees parklas kuiva jalaga autost välja ei pääse

Grand Hotel Viljandi vastuvõtujuht Krista Varm ütles, et kliendid parklasse tekkiva lombi pärast kurtnud pole, aga ta on ise mööda minnes seda märganud. «Paljud pargivad maja taha või siis mõeldakse, et see on loomulik ega hakata ütlema,» rääkis ta.