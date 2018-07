Terviseametile antakse murest üha enam teada

«Üheks kaebuste arvu kasvu põhjuseks on kindlasti inimeste teadlikkuse suurenemine ja soov saada kindlustunne, et teenuse osutamine on olnud asjakohane,» ütles terviseameti järelevalve osakonna nõunik Eve Pilt, kelle sõnul pole küll enam kui pooltel juhtudel esitatud kaebused olnud põhjendatud. Nõuniku ütlemist mööda mõjutab statistikat ka see, et arvestatav osa kaebustest laekub kinnipeetavatelt ja suurem osa neist pole põhjendatud.