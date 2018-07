Inimese tahtejõud on kummaline elukas. Õigem oleks vist küll öelda, et tahtejõud muudab inimese kummaliseks elukaks. Ja pole tahtejõu võimsaimateks avaldumisvormideks viljakamat pinnast – vabandan räige väljenduse eest – kui olukorrad, kus inimeselt on võetud vabadus.