Kus näiteks esimese klassi juntsud üldse omapäi käia võivad ja mida vanemad neil teha lubavad? Teadupärast ei tohi algklassides käivat last isegi üksinda koju jätta. Kas nad kõik on siis vanematega tööl kaasas? Vaevalt. Et ma ka linnapildis just väga palju omapäi ringi liikuvaid väikseid lapsi märganud pole, veedavad nad tõenäoliselt palju aega toas. Arvatavasti on neil ees ka mõni helendava ekraaniga seade.