Eesti koondislane ootab noori Viljandis laagrisse

Osalejate arvu piir on 50 last. Tegevust pakub kuni kolm treenerit ning eesmärk on anda algteadmisi rannavõrkpallist, tutvustada selle eripära ning anda võimalus veeta lõbusalt ja sportlikult aega omavanuste laste seltskonnas. Suur rõhk on mängulisel tegevusel rannaliival ja spordipisiku süstimisel.