Käsipallur Kristo Voika ühineb Saksamaa klubiga 

«Variant Söflingeniga tekkis tegelikult juba üle-eelmise hooaja lõpus, mil käisin seal ka testimas,» tunnistas Voika. «Hoidsin klubi juhtkonnaga pidevalt ühendust ja nüüd tekkis võimalus uuesti minna. Usun, et tasemelt on liiga päris hea. Tean, et klubil on ambitsiooni tõusta aste kõrgemale. Selle nimel täiendatakse meeskonda mitme uue palluriga.»