Jaak Pihlak: ma olen morbiidsete huvidega igav inimene

Pihlakute suguvõsa ajas juured alla Kõpu kihelkonnas ja Jaak Pihlak oli kuni keskkoolini tavaline maapoiss. Kogu ülejäänud elust enamiku on ta veetnud Viljandis, kuid ta kinnitab, et mets pole talle võõras.

«Mina olengi see kukeseene kuulaja. Erinevalt kaasast minul metsas eksimise hirmu pole. Küll aga võin linna­džunglisse ära kaduda. Looduses käia mulle meeldib, see aitab maha laadida. Ma ei taha sealt midagi saada, kuigi kukeseened on mu lemmikud,» kõneleb Pihlak ja muigab mõtlikult, just nagu näeks vaimusilmas värsketele kartulitele valatud auravat seenesousti.