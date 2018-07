Reedel läheb linnatänavatel mölluks. Algab «Bash»

Programm

• Reede

Kell 19 «Game of S.K.A.T.E»

Kell 22 Järelpidu Romaanis & Koidu seltsimajas, peaesineja Nublu

• Laupäev

Kell 13 SKATE Qualifications

Kell 12 Bash Cypher 2018

Kell 14 BMX Dirt Competition

Kell 15 Scooter King of Street

Kell 21.30 Project C Movie Premiere

Kell 22 Järelpidu Viljandi Lennukitehase angaaris, peaesineja Liblikas

• Pühapäev

Kell 12 Skate Junior Qualifications

Kell 13.45 Skate Junior Finals

Kell 14.45 Skate Finals

Kell 16.30 Skate Best Trick